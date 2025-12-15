Un improvviso malore ha stroncato la vita di Natalino Corna, 50 anni, a Darfo Boario Terme. La comunità si stringe nel dolore per la scomparsa di Natalino Gaioni, avvenuta sabato 13 dicembre, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari e amici.

© Bresciatoday.it - Malore improvviso in casa, muore a 50 anni: l'addio a Natalino

Corna di Darfo Boario Terme è in lutto per la scomparsa di Natalino Gaioni, morto improvvisamente nella giornata di sabato 13 dicembre. Aveva 50 anni. A stroncarlo è stato un malore improvviso, accusato mentre si trovava nella sua abitazione. Inutili i soccorsi: all’arrivo dei sanitari, allertati. Bresciatoday.it

MALORE IMPROVVISO IN CASA: AGOSTINO MUORE A SOLI 27 ANNI: LA TRAGEDIA A REITANO

Malore improvviso in casa, muore a 50 anni: l'addio a Natalino - Corna di Darfo Boario Terme è in lutto per la scomparsa di Natalino Gaioni, morto improvvisamente nella giornata di sabato 13 dicembre. bresciatoday.it