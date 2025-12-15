Malore improvviso in casa muore a 50 anni | l' addio a Natalino
Un improvviso malore ha stroncato la vita di Natalino Corna, 50 anni, a Darfo Boario Terme. La comunità si stringe nel dolore per la scomparsa di Natalino Gaioni, avvenuta sabato 13 dicembre, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari e amici.
Corna di Darfo Boario Terme è in lutto per la scomparsa di Natalino Gaioni, morto improvvisamente nella giornata di sabato 13 dicembre. Aveva 50 anni. A stroncarlo è stato un malore improvviso, accusato mentre si trovava nella sua abitazione. Inutili i soccorsi: all’arrivo dei sanitari, allertati. Bresciatoday.it
