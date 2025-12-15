Malore alla guida ambulanza finisce fuori strada | 2 feriti in ospedale

Un incidente si è verificato questa mattina alle prime luci dell’alba a Rodigo, nel Mantovano, coinvolgendo un’ambulanza di Amica Emergenza. A seguito di un malore del conducente, il veicolo è finito fuori strada sulla Strada provinciale 23. Due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 6.30 in territorio di Rodigo, nel Mantovano, sulla Strada provinciale 23 (in quel tratto Strada Settefrati) che collega Rivalta sul Mincio e Goito: un'ambulanza di Amica Emergenza è finita fuori strada a quanto pare a causa di un malore del conducente, un uomo.

