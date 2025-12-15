Frankie Muniz condivide il suo entusiasmo per il reboot di Malcolm, un progetto che gli ha regalato per la prima volta una vera sensazione di felicità come attore.

© Metropolitanmagazine.it - Malcolm, per Frankie Muniz il reboot è stato il primo momento in cui si è sentito felice come attore

Frankie Muniz parla apertamente del suo ritorno sul piccolo schermo per il reboot di quattro episodi di Malcolm “Life’s Still Unfair”, descrivendo l’esperienza come la prima in tutta la sua vita in cui è stato “ felice di definirmi un attore “. “ Ho sempre pensato, ‘Oh sì, recito ma faccio anche queste altre cose’ “, ha detto la star in un’intervista a People. “ È stato davvero divertente e un’esperienza fantastica, quindi spero che piaccia a tutti “. Muniz ha recitato nella sitcom originale del 2000 nel ruolo di Malcolm Wilkerson, al fianco di Bryan Cranston (Hal Wilkerson) e Jane Kaczmarek (Lois Wilkerson). Metropolitanmagazine.it

Frankie Muniz Malcolm Reboot!

Malcolm, per Frankie Muniz il reboot è stato il primo momento in cui si è sentito felice come attore - Frankie Muniz parla apertamente del suo ritorno sul piccolo schermo per il reboot di quattro episodi di Malcolm “Life’s Still Unfair”, descrivendo l’esperienza come la prima in tutta la sua vita in cu ... msn.com