Malattie rare un patto tra Policlinico e Ingrassia per la cura dell' amiloidosi cardiaca e di Fabry

Il Policlinico Paolo Giaccone e l’Asp di Palermo hanno firmato un accordo triennale per migliorare i percorsi assistenziali dedicati a pazienti con malattie rare, come l’amiloidosi cardiaca da transtiretina e la malattia di Fabry, rafforzando la diagnosi e il trattamento di queste patologie.

