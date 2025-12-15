Malattie neurologiche lo studio dei danni e lo sviluppo di nuove terapie | al via un nuovo progetto
Milano, 15 dicembre 2025 – Un nuovo progetto di ricerca, AHEAD, mira allo studio dei danni neurologici e allo sviluppo di terapie innovative utilizzando tecnologie avanzate, coinvolgendo istituzioni come Corticale, Inmatica e l’Istituto Mario Negri.
Milano, 15 dicembre 2025 – La ricerca medica non si ferma mai e nascono sempre nuovi progetti. Corticale, Inmatica e l’Istituto di Ricerche Farmacologiche ‘Mario Negri’ annunciano l’avvio del progetto AHEAD – AI-driven High-density Electrophysiology for Advanced Drug Discovery, nuova iniziativa strategica dedicata allo studio dei danni neurologici acuti e cronici e allo sviluppo di terapie innovative. Il progetto del valore di oltre 4 milioni di euro è co-finanziato dalla Regione Lombardia nell’ambito del bando “Collabora & Innova”, attivata nell’ambito dell’Azione 1.1.3 Obiettivo specifico 1.1 del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia che sostiene progetti di ricerca industriale complessi e sviluppo sperimentale ad alto potenziale innovativo sul territorio lombardo. Ilgiorno.it
