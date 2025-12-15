Una giovane di 19 anni di Lizzano è deceduta dopo aver accusato forti mal di testa e debolezza nei giorni precedenti. Nel primo pomeriggio, i genitori l’hanno portata d’urgenza all’ospedale di Manduria, dove purtroppo si sono verificati il decesso. La vicenda ha suscitato sgomento e richiama l’attenzione sulla necessità di intervenire tempestivamente in presenza di sintomi sospetti.

© Noinotizie.it - Mal di testa, trasportata all’ospedale: morta 19enne di Lizzano Nel primo pomeriggio il decesso

Accusava forti mal di testa e uno stato di debolezza da un paio di giorni. Stamani, prima delle 8, i genitori della 19enne di Lizzano hanno deciso di trasportarla all’ospedale di Manduria. La situazione si è aggravata presto perché è stata riscontrata, fra l’altro, una forte anemia. Dopo alcune ore di ricovero e di costante peggioramento, senza possibilità di contrastarlo, la ragazza è morta nel primo pomeriggio. L'articolo Mal di testa, trasportata all’ospedale: morta 19enne di Lizzano Nel primo pomeriggio il decesso proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it

Quando il mal di testa è emicrania: guida per riconoscerli - Per capire le differenze tra emicrania e mal di testa ci facciamo aiutare dalla dottoressa Ilaria Orologio, Neurologa di MioDottore, che spiega: "Emicrania e mal di testa non hanno poche somiglianze: ... gazzetta.it

, Una donna di 70 anni è stata investita all’altezza dell’incrocio tra la SS17 e via Vivaldi. Secondo le prime informazioni, ha riportato la rottura dell’anca e una ferita alla testa. È stata trasportata dal 118 all’ospedale Ve - facebook.com facebook