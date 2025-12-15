Maiocchi Bracco | Gemello digitale cambierà prestazione clinica

Il gemello digitale umano rappresenta una svolta innovativa nel settore sanitario, promettendo di rivoluzionare le modalità di diagnosi e cura. Questa tecnologia permette di creare repliche virtuali dei pazienti, offrendo nuove opportunità per migliorare le prestazioni cliniche e ottimizzare il rapporto tra medico e paziente.

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - "Il concetto di gemello digitale umano apre una visione assolutamente innovativa per il futuro del modo in cui potrà essere concepita la prestazione clinica del medico nel rapporto con i pazienti. E' un approccio che diventa possibile grazie all'utilizzo di strumenti digitali che hanno l'obiettivo di creare un insieme strutturato di informazioni e conoscenze, messe a disposizione del medico a supporto della sua attività clinica". Così Alessandro Maiocchi, direttore dell'Innovation Hub Bracco, intervenendo all'incontro organizzato a Milano dal gruppo e da Federated Innovation @Mind per discutere con istituzioni, mondo della ricerca, imprese e stakeholder del settore sanitario i temi cruciali legati all'innovazione, alla sostenibilità e all'evoluzione dei modelli di cura a livello italiano.