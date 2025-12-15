mainoo nuovo incontro del napoli con gli agenti per averlo in prestito dallo united schira

Il Napoli si prepara a un nuovo incontro con gli agenti di Mainoo, con l’obiettivo di ottenerlo in prestito dallo United. In un contesto di infortuni e difficoltà, si intensificano le discussioni sul mercato di gennaio, con l’intento di rafforzare la rosa e migliorare le prospettive della squadra.

Data la situazione complessa del Napoli, soprattuto per quanto riguarda gli indisponibili a causa degli infortuni si parla molto del prossimo mercato di gennaio, per cercare di capire quali saranno le mosse che permetteranno agli azzurri di sistemare la Roma. Uno degli obiettivi sembra essere Kobbie Mainoo del Manchester United. La trattativa per Mainoo. Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira su X, sono previsti già nei prossimi giorni nuovi colloqui diretti tra la dirigenza del Napoli e i suoi agenti. La trattativa prosegue e il Napoli sta cercando di acquistare Mainoo con la formula del prestito. Ilnapolista.it

