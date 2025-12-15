Mainoo è il Vergara del Manchester United il suo mancato impiego scatena piazza e critica

Mainoo, considerato il nuovo talento del Manchester United, sta vivendo un momento di difficoltà con poche opportunità in squadra. La sua situazione ha suscitato critiche e reazioni tra i tifosi. Intanto, il Napoli si fa avanti come possibile destinazione, con Conte interessato a portarlo in Italia per garantirgli continuità e rilancio.

© Ilnapolista.it - Mainoo è il Vergara del Manchester United, il suo mancato impiego scatena piazza e critica Mainoo è sempre più ai margini del Manchester United e valuta il prestito per trovare continuità. Il Napoli resta in prima fila: Conte lo vuole e il giocatore guarda con favore al trasferimento in Italia. Facendo le debite proporzioni, ricorda il dibattito che c’è a Napoli a proposito del mancato impiego di Vergara. Esordisce così il Telegraph nel suo ultimo articolo. “Mancavano meno di 15 minuti alla fine della partita del Manchester United contro il Wolverhampton quando Kobbie Mainoo è stato chiamato dalla panchina, che ha scaldato per tutta la stagione. Mentre il centrocampista inglese si toglieva i pantaloni della tuta, Ruben Amorim si è avvicinato per dargli qualche indicazione, ma tra i due ci sarebbe stato solo un fugace incrocio di sguardi. Ilnapolista.it Kobbie Mainoo - Man United's Midfield Maestro???????????????? Mainoo è il Vergara del Manchester United, il suo mancato impiego scatena piazza e critica - Mainoo ai margini allo United con Amorim: poche presenze, malumori e ipotesi prestito. ilnapolista.it

