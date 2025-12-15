Magistratura e separazione delle carriere | è vero garantismo? Conferenza-dibattito al cinema Fulgor

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 18 dicembre alle 18:30 al Cinema Fulgor di Rimini si terrà una conferenza-dibattito sul tema “Magistratura e separazione delle carriere: è vero garantismo?”. Promossa dal Circolo Pd “Tre Martiri” e dall’Istituto “Gramsci” di Rimini, l’evento affronterà questioni legate al ruolo della magistratura e alle politiche di garantismo nel sistema giudiziario italiano.

magistratura e separazione delle carriere 232 vero garantismo conferenza dibattito al cinema fulgor

© Riminitoday.it - Magistratura e separazione delle carriere: è vero garantismo? Conferenza-dibattito al cinema Fulgor

Giovedì (18 dicembre) alle 18,30 nella sala “Giulietta” del Cinema Fulgor di Rimini, si terrà la conferenza-dibattitoMagistratura e separazione delle carriere: è vero garantismo?”, promossa dal Circolo Pd “Tre Martiri” e dall’Istituto “Gramsci” di Rimini. Un’occasione di riflessione aperta alla. Riminitoday.it

La motivazione penale per punti della decisione (Parte 1)

Video La motivazione penale per punti della decisione (Parte 1)

magistratura separazione carriere 232Rimini, “Magistratura e separazione delle carriere: &#232; vero garantismo?”: se ne parla al Fulgor - 30 nella sala “Giulietta” del Cinema Fulgor di Rimini, si terrà la conferenza- msn.com

magistratura separazione carriere 232Separazione delle carriere, il «Sì» delle Camere penali alla riforma - A fare gli onori di casa il presidente Giovanni Rocchi, che ha ribadito la neutralità istituzionale dell’ente ma ha ... giornaledibrescia.it