La maculopatia secca è una delle principali cause di perdita della vista negli anziani. Recenti sviluppi nei trattamenti offrono nuove speranze, grazie a innovative tecniche di somministrazione dei farmaci. Questo articolo esplora le ultime innovazioni, tra cui la

© Lanazione.it - Maculopatia Secca: addio punture? Ecco la "carica elettrica" che veicola i farmaci nella retina

Firenze, 15 dicembre 2025 – Nuove prospettive per il trattamento della maculopatia secca, una patologia degenerativa della retina che colpisce soprattutto la popolazione anziana. Tra le tecniche più promettenti, oltre alla fotobiomodulazione, cresce l’interesse della comunità scientifica per la iontoforesi oculare, una metodica non invasiva che sfrutta deboli correnti elettriche per migliorare la veicolazione dei farmaci all’interno dell’occhio. Maculopatia umida, la terapia genica apre un nuovo futuro: “Svolta storica, ma oggi solo sperimentale” Che cos’è la iontoforesi. La iontoforesi è una tecnica già utilizzata in altri ambiti della medicina e che, negli ultimi anni, sta trovando applicazione anche in oftalmologia. Lanazione.it

Maculopatia Secca: addio punture? Ecco la "carica elettrica" che veicola i farmaci nella retina - Firenze, 15 dicembre 2025 – Nuove prospettive per il trattamento della maculopatia secca, una patologia degenerativa della retina che colpisce soprattutto la popolazione anziana. lanazione.it