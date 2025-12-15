maculopatia incurabile una speranza da raggi infrarossi e impulsi elettrici

La maculopatia incurabile, in particolare l'atrofia geografica, rappresenta una sfida significativa per la salute visiva in Europa. Con circa un milione di italiani colpiti, questa forma grave di degenerazione maculare secca non ha ancora una cura definitiva. Tuttavia, recenti ricerche esplorano nuove possibilità di trattamento utilizzando raggi infrarossi e impulsi elettrici, offrendo speranze future.

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - In Europa manca ancora una cura per l'atrofia geografica, la forma più grave di maculopatia secca, la degenerazione maculare senile più comune e diffusa, che solo nel nostro Paese interessa circa 1 milione persone. Raggi infrarossi, in grado di stimolare la retina, e lievi correnti elettriche, che rilasciate sulla superficie dell'occhio riescono a spingere al suo interno agenti antiossidanti, stanno aprendo la strada a nuove possibilità di trattamento nella sua forma intermedia, dando una speranza in più a chi convive con questa malattia che 'ruba' la vista lasciando, progressivamente, un 'buco' sempre più ampio nella visione centrale. Iltempo.it

