Macerie d' acciaio Le colpe sull' Ilva

L'articolo analizza la crisi dell'Ilva, un simbolo dell'industria italiana e delle sfide ambientali e sociali che la coinvolgono. Un approfondimento sulle responsabilità, le conseguenze e le possibili evoluzioni di una delle più delicate situazioni industriali attuali.

© Ilgiornale.it - Macerie d'acciaio. Le colpe sull'Ilva Oggi non si apre soltanto una busta. Oggi si apre o si chiude per sempre la partita industriale forse più importante del momento. I commissari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria sono chiamati a dire se l'ex Ilva può ancora essere salvata o se il Paese ha definitivamente scelto la strada dell'irrilevanza industriale, mascherandola da tutela ambientale e da difesa di diritti che non sempre sono tali. Dopo tredici anni di gestione stravagante quando non dissennata, decreti tampone, ricorsi incrociati, volgare propaganda, ipocrisie e 50 miliardi di Pil bruciati, non esistono più alternative credibili. Macerie d'acciaio. Le colpe sull'Ilva - Il fallimento dell'esperimento Invitalia dimostra che il pubblico da solo non basta.

