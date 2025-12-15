Ma quello è un corpo Choc in città cadavere appare tra le barche | una scoperta agghiacciante

Un episodio inquietante ha sconvolto questa mattina il cuore della città, quando è stato rinvenuto un cadavere tra le imbarcazioni in una delle aree più frequentate. La scoperta, improvvisa e sconvolgente, ha suscitato grande sgomento tra i passanti e le autorità, che stanno indagando sulle circostanze del tragico evento.

Un terribile rinvenimento ha scosso la mattinata di oggi nel centro cittadino, in una delle zone più frequentate e riconoscibili della città. Nella cornice della Fortezza Nuova, tra i barchini ormeggiati lungo il canale, è riaffiorato improvvisamente il corpo senza vita di un uomo, attirando l’attenzione di alcuni passanti che hanno dato l’allarme. La macabra scoperta è avvenuta a Livorno nella tarda mattinata di oggi, lunedì 15 dicembre, all’incrocio tra via degli Scali delle Cantine e piazza Garibaldi. Il cadavere galleggiava a pelo d’acqua tra due piccole imbarcazioni attraccate alla banchina, in un punto ben visibile dalla strada. Caffeinamagazine.it Choc nel #Fiorentino. Durante un controllo dei vigili urbani, è stato rinvenuto il corpo di un uomo morto da tempo nella casa condivisa con la madre e i fratelli x.com Sotto choc, con il volto e il corpo ricoperti dalle ecchimosi: così gli agenti hanno trovato una donna tenuta segregata in casa da un 32enne per 24 ore, lo scorso mercoledì 10 dicembre in provincia di Pavia, nella frazione Remondò di Gambolò. La giovane è sta - facebook.com facebook