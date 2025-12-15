Ma quello è un corpo Choc in città cadavere appare tra le barche | una scoperta agghiacciante

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio inquietante ha sconvolto questa mattina il cuore della città, quando è stato rinvenuto un cadavere tra le imbarcazioni in una delle aree più frequentate. La scoperta, improvvisa e sconvolgente, ha suscitato grande sgomento tra i passanti e le autorità, che stanno indagando sulle circostanze del tragico evento.

Immagine generica

Un terribile rinvenimento ha scosso la mattinata di oggi nel centro cittadino, in una delle zone più frequentate e riconoscibili della città. Nella cornice della Fortezza Nuova, tra i barchini ormeggiati lungo il canale, è riaffiorato improvvisamente il corpo senza vita di un uomo, attirando l’attenzione di alcuni passanti che hanno dato l’allarme. La macabra scoperta è avvenuta a Livorno nella tarda mattinata di oggi, lunedì 15 dicembre, all’incrocio tra via degli Scali delle Cantine e piazza Garibaldi. Il cadavere galleggiava a pelo d’acqua tra due piccole imbarcazioni attraccate alla banchina, in un punto ben visibile dalla strada. Caffeinamagazine.it