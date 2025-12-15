Luxardo in centinaia contro ampliamento Nasce anche un comitato | Usino la zona industriale

Centinaia di cittadini si sono riuniti a Torreglia per un incontro pubblico in cui si è discusso dell'ampliamento dell'azienda Luxardo. La sala, piena, ha visto la nascita di un comitato per opporsi al progetto, proponendo invece di utilizzare la zona industriale esistente. La questione ha suscitato grande interesse e coinvolgimento tra i residenti.

