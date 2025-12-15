Lutto sull' isola di Ischia | addio ad Alfredo il Sommelier
L'isola di Ischia piange la scomparsa di Alfredo Pascale, conosciuto come il
Lutto sull'isola di Ischia per la morte di Alfredo Pascale. Il noto sommelier è morto all'età di 79 anni all'ospedale Rizzoli. Il signor Alfredo lascia la moglie Immacolata e tre figli. I funerali si sono tenuti oggi, lunedì 15 dicembre, nella sua Lacco Ameno. Il rito funebre è stato celebrato. Napolitoday.it
FRANE E SMOTTAMENTI, GIORNI DI LUTTO SULL’ISOLA D’ISCHIA DOVE IL MORTO SI RISCHIA AD OGNI ACQUAZZONE
L’isola in lutto, addio a Fabio Mattera - L’isola di Ischia piange Fabio Mattera, storico volontario della Protezione Civile, simbolo di dedizione e amore per la comunità. ilgolfo24.it
Incidente in moto, Mariano Feliciello muore a 30 anni: lutto a Ischia - Lutto a Ischia per la morte di Mariano Feliciello, il 30enne vittima di un tragico incidente stradale in modo avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, sabato 19 luglio. fanpage.it
Trasparenza e serietà: valori imprescindibili Affrontare un lutto è già di per sé un'esperienza difficile, e non dovrebbe mai essere aggravata da incertezze, preoccupazioni economiche o dubbi sull'organizzazione del funerale. In questi momenti delicati, avere la - facebook.com facebook