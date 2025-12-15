lutto per il governo meloni perdita dolorosa la notizia arrivata in questi minuti

Una notizia drammatica scuote il governo Meloni e la comunità trevigiana: Roberto Nordio, stimato avvocato e figura di spicco, è venuto a mancare oggi, 15 dicembre, dopo una breve malattia. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dell’avvocatura e per la città di Treviso.

Una notizia che scuote il governo Meloni e il mondo dell’avvocatura trevigiana. Si è spento oggi, 15 dicembre, dopo una breve malattia, Roberto Nordio, noto avvocato e figura di grande rilievo per la città di Treviso. Aveva 82 anni ed era il fratello di Carlo Nordio, ministro della Giustizia del governo guidato da Giorgia Meloni. La notizia della sua morte ha provocato un’ondata di commozione e partecipazione emotiva tra colleghi, amici e conoscenti. Non era solo un professionista stimato, ma un volto conosciuto e rispettato nel suo ambiente, una di quelle figure che, nel tempo, diventano veri e propri punti di riferimento. Thesocialpost.it

