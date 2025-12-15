Lutto nel governo Meloni perdita dolorosa per il ministro | Il fratello è morto

Una triste notizia scuote il governo Meloni: il ministro ha annunciato la perdita del proprio fratello. La notizia si è diffusa rapidamente, suscitando commozione tra colleghi, amici e la comunità legale, riconoscendo il valore e l’impatto di una figura stimata e rispettata.

La notizia della morte del fratello del ministro si è rapidamente diffusa negli ambienti forensi e cittadini, suscitando profonda partecipazione e cordoglio per la perdita di un professionista stimato e di un punto di riferimento per la comunità legale locale. La sua scomparsa rappresenta un lutto non solo per la famiglia, ma anche per il mondo delle professioni giuridiche e per il tessuto sociale della città. Leggi anche: “Causa patologie e morte”: il famoso collare anti parassitario sotto l’occhio del ciclone Lutto nel governo Meloni per la morte di Roberto Nordio. È deceduto oggi, 15 dicembre, dopo una breve malattia, il noto avvocato trevigiano Roberto Nordio, figura di primo piano nel foro di Treviso e fratello del ministro della Giustizia del governo Meloni, Carlo Nordio. Tvzap.it

