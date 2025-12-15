Lutto nel governo Meloni | il ministro colpito dalla gravissima perdita | Il fratello è morto

Il governo Meloni piange una perdita significativa con la scomparsa di un noto avvocato, figura di rilievo nel panorama legale trevigiano. Dopo una breve malattia, il fratello del ministro è deceduto oggi, 15 dicembre, lasciando un vuoto profondo. La sua morte rappresenta un momento di grande dolore per chi lo ha conosciuto e apprezzato.

Si è spento oggi, 15 dicembre, dopo una breve malattia, il noto avvocato, figura di grande rilievo nel mondo dell’avvocatura trevigiana. Aveva 82 anni ed era fratello di un ministro del governo Meloni. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, suscitando profonda commozione non solo tra i colleghi, ma anche in tutti coloro che negli anni avevano avuto modo di apprezzarne il profilo umano e professionale. Era considerato uno stimatissimo legale e ricopriva il ruolo di presidente emerito della Camera Penale di Treviso, organismo che nel 1987 aveva contribuito a fondare insieme ai colleghi Giacomo Caldarti, Piero Barolo, Piero Gritti, Mara Zanotto, Arturo Salvatore Capoccia e Guido Sorbara. Caffeinamagazine.it

