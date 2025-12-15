Lutto in Valle San Martino | è morto il parrucchiere Claudio

La comunità di Valle San Martino piange la scomparsa di Claudio Mutti, noto parrucchiere di Vercurago. Per oltre 40 anni, ha rappresentato un punto di riferimento locale, lasciando un segno indelebile nella vita della comunità. La sua perdita è un momento di grande dolore per amici, familiari e clienti che lo hanno conosciuto e stimato.

Lutto in valle San Martino. Vercurago piange infatti l'improvvisa scomparsa di Claudio Mutti, per circa 40 anni un punto di riferimento per la comunità con la sua attività di parrucchiere in via Roma, nella zona centrale del paese. Professionale, cordiale e sempre disponibile, il parrucchiere.

