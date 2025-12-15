Lutto devastante per Raffaella Fico e Armando Izzo | perso il figlio che aspettavano l’annuncio straziante sui social

Un dolore immenso ha colpito Raffaella Fico e Armando Izzo, che hanno perso il bambino che stavano aspettando. L'annuncio, condiviso sui social, ha scosso il mondo del calcio e dello spettacolo, portando alla luce un momento di grande sofferenza e tristezza per la coppia.

L’annuncio improvviso che sconvolge il mondo del calcio e dello spettacolo. Un dolore improvviso, profondo, che ha spezzato un sogno appena nato. Armando Izzo, difensore del Monza, e Raffaella Fico, showgirl e modella, hanno annunciato la perdita del figlio che aspettavano, a poche settimane dall’ufficializzazione della gravidanza. A comunicare la tragica notizia è stato lo stesso calciatore, con un messaggio affidato alle Instagram Stories, sobrio ma carico di sofferenza. «Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita», ha scritto Izzo. Notizieaudaci.it

