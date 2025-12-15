L’UniFortunato Volley Benevento vince anche con Striano

L’UniFortunato Volley Benevento prosegue il suo cammino positivo nel campionato di Serie C, ottenendo una convincente vittoria contro la Zeta Volley Striano nell’ottava giornata. Con un risultato di 3-0, i biancoverdi consolidano la loro posizione in classifica, dimostrando determinazione e qualità in campo.

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue il momento positivo dell ’UniFortunato Volley Benevento che, nella nella gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C, disputata ieri al Rampone contro la Zeta Volley Striano, ha centrato una netta vittoria per 3-0 (25-10, 25-21, 25-17). Una prestazione solida e convincente quella delle giallorosse, capaci di imporre il proprio ritmo per larghi tratti dell’incontro e di gestire con maturità anche l’unico vero momento di difficoltà della gara. L’avvio è tutto di marca beneventana. Nel primo set l’UniFortunato Volley prende immediatamente il controllo del gioco, mostrando grande intensità al servizio e ordine in fase di cambio palla. Anteprima24.it

