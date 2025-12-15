Lunghezza mezza bellezza | come abbinare i cappotti extra long dell'Inverno 2025 2026

I cappotti extra long dell’Inverno 2025/2026 si confermano come una tendenza imprescindibile, con silhouette che si estendono fino a sfiorare il suolo. Questa moda, sempre più lunga, punta a valorizzare la figura e a diventare il capo protagonista del guardaroba invernale. Ecco come abbinare al meglio questi capispalla di grande impatto.

S empre più lungo, fino a diventare una tendenza. I cappotti dell’Inverno 2025-2026 vantano una silhouette che non conosce orlo, pensata per slanciare la figura e diventare protagonista. Ma a ttenzione al suo fascino irresistibile: nasconde, in realtà, svariate insidie di styling. Minimal, chic, senza tempo: il cappotto loden al centro di 5 outfit dai 20 ai 60 anni X Abbinare un cappotto lungo fino alle caviglie non è semplice. Come si vede nei look di stagione delle star e delle it-girl, basta poco per mortificare la silhouette o far apparire il look succube di queste forme scultoree. Lunghezza mezza bellezza: la guida pratica agli abbinamenti del cappotto alle caviglie. Iodonna.it

