Lunedì tra convegni magia del Natale e concerto gospel con High praise singers gli eventi

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 15 dicembre nell'Aretino si svolgono diversi eventi, tra convegni, atmosfere natalizie e un concerto gospel con

Immagine generica

Ecco gli eventi di oggi, lunedì 15 dicembre, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.Speciale Arezzo Città del NataleGli. Arezzonotizie.it