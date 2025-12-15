Lunedì nero | mattinata segnata dagli incidenti sulle strade lecchesi

Lunedì mattina sulle strade lecchesi è stato caratterizzato da un susseguirsi di incidenti in un breve lasso di tempo. Tra le 6.30 e le 7.30, si sono verificati tre scontri che hanno causato disagi e preoccupazione tra gli automobilisti, evidenziando una giornata particolarmente difficile per la viabilità della zona.

Lunedì mattina "nero" sulle strade lecchesi. In poco più di un'ora, fra le 6.30 e le 7.30, si sono infatti verificati tre incidenti.Il primo in ordine temporale in via Cesare Battisti a Mandello del Lario, dove un uomo di 51 anni è stato investito da un veicolo in corsa.