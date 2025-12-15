Durante il discorso di Atreju 2025, Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza dell’umiltà e della responsabilità nella politica, evidenziando come l’ammettere gli errori sia segno di impegno e dedizione. La sua riflessione invita a guardare avanti senza auto-assolutismi, riconoscendo che il vero senso della leadership risiede nel saper imparare dal passato e nel mettere al centro l’interesse collettivo.

L'umiltà di Giorgia e le stramberie di Elly: nel discorso di Atreju c'è il senso profondo della vera politica

“Perché guardavo sempre avanti e mi ha fatto bene guardare indietro”. (Cédric Klapisch, “La Venue de l’avenir”, “I colori del tempo” ) Lo so già; più di uno tra chi liberamente legge ciò che liberamente scrivo non sarà d’accordo: ma la riflessione più importante del discorso con cui Giorgia Meloni ha chiuso la festa di Atreju 2025, per me è quando dice “la responsabilità che ci è stata affidata non ammette atteggiamenti auto-assolutori”; laddove non si nasconde: “quando sei disposto a sbagliare, allora significa che consideri quello di cui ti occupi è più importante di te. Gli unici che non sbagliano mai sono quelli che vivono sotto coperta, e noi non siamo nati per questo”. Secoloditalia.it

