L' ultimo dell’anno lungo il Tratturo | torna il Percorso de lu Tavernaro

L’ultimo dell’anno lungo il Tratturo: Zungoli celebra la fine dell’anno con il “Percorso de lu Tavernaro”. Mercoledì 31 dicembre, questa escursione, che attraversa l’antico Regio Tratturo Pescasseroli–Candela, offre un’esperienza tra natura, tradizione e convivialità, rappresentando un’occasione speciale per salutare l’anno che si conclude e accogliere quello nuovo.

