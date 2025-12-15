L’ultimo delirio di Trump | Rob Reiner è morto per la sua rabbiosa ossessione contro di me

L'ex presidente Donald Trump ha dichiarato su Truth di aver attribuito la morte di Rob Reiner e di sua moglie Michele a una presunta ossessione nei suoi confronti. L'annuncio segue il ritrovamento dei corpi dei due nella loro villa a Los Angeles, suscitando reazioni e discussioni.

Rob Reiner è morto « per la sua rabbiosa ossessione contro Donald Trump ». A scriverlo, in un post su Truth, è il presidente Usa stesso che commenta i l decesso del regista e della moglie Michele, trovati senza vita nella loro villa a Los Angeles. Per Trump Reiner «è morto a causa della rabbia che ha provocato negli altri attraverso la sua grave, inflessibile e incurabile malattia, una malattia che debilita la mente nota come ‘ sindrome da derangement di Trump ‘, a volte chiamata anche Tds», criticando le posizioni del regista negli anni. «Aveva evidente paranoia quando avevamo raggiunto tutti gli obiettivi». Open.online

