L’ex presidente Donald Trump commenta la tragica morte di Rob Reiner, trovato senza vita nella sua abitazione di Brentwood, Los Angeles, insieme alla moglie Michele. In un suo intervento, Trump attribuisce la causa alla presunta ossessione del regista e produttore nei suoi confronti, suscitando reazioni e discussioni sull’accaduto.

© Lettera43.it - L’ultima sparata di Trump: «Reiner? Morto perché ossessionato da me»

Donald Trump interviene sull ‘uccisione del regista e produttore Rob Reiner, trovato morto nella sua abitazione a Brentwood, Los Angeles, insieme alla moglie Michele. Sul caso sono ancora in corso le indagini, ma i primi rilievi suggeriscono che la coppia sia stata accoltellata a morte. Secondo Tmz sarebbe stato fermato e interrogato Nick, figlio di lui. «Ieri sera è successa una cosa molto triste a Hollywood», ha scritto il presidente americano sul suo social Truth. Poi le parole choc: «Rob Reiner, un regista e attore comico tormentato e in difficoltà, ma un tempo molto talentuoso, è morto insieme alla moglie Michelle, secondo quanto riferito a causa della rabbia che ha provocato negli altri con la sua grave, irriducibile e incurabile malattia mentale nota come Trump derangement syndrome, talvolta indicata con l’acronimo Tds». Lettera43.it

