Lukaku sarà sull’areo per Riyad domani Sky

Romelu Lukaku sarà in partenza domani con l’aereo per Riyad, dove il Napoli disputerà la Supercoppa. L’indiscrezione è stata confermata da Francesco Modugno di Sky Sport 24, che ha precisato come l’attaccante sia ormai certo di essere convocato, in attesa della certificazione ufficiale di Conte e della lista definitiva.

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l'inviato da Castel Volturno Francesco Modugno per confermare che Lukaku ci sarà per l'impegno in SuperCoppa del Napoli « Manca solo la certificazione di Conte, quando sarà diramata la lista ufficiale, ma la notizia è questa. Ci sarà anche Romelu Lukaku sull'aereo che decollerà domani dopo l'allenamento del mattino da Capodichino verso Riyad. La Super Cup, un trofeo che vale sempre un pezzetto di stagione in un momento come questo. È difficile, complicato. Ieri la settima sconfitta stagionale, tutte in trasferta, con un'analisi evidentemente un confronto anche oggi qui a Castelvolturno tra Conte e la squadra, cercando le soluzioni, le motivazioni soprattutto. La sua presenza sarà fondamentale non solo dal punto di vista tattico, ma anche di personalità e di una certa leadership. Senti Schwoch sulla leadership e l'importanza di un calciatore come Big Rom per lo spogliatoio del Napoli "Conte sapeva che nei momenti di difficoltà, Lukaku sarebbe stato un ancora su cui attaccarsi"