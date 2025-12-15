Lukaku sarà sull’aereo per Riyad domani Sky
Romelu Lukaku sarà presente sull'aereo diretto a Riyad per la Supercoppa del Napoli, come confermato da Francesco Modugno durante Sky Sport 24. La sua partecipazione è quasi certa, in attesa della certificazione ufficiale di Conte e della lista definitiva.
Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l’inviato da Castel Volturno Francesco Modugno per confermare che Lukaku ci sarà per l’impegno in SuperCoppa del Napoli « Manca solo la certificazione di Conte, quando sarà diramata la lista ufficiale, ma la notizia è questa. Ci sarà anche Romelu Lukaku sull’aereo che decollerà domani dopo l’allenamento del mattino da Capodichino verso Riyad. La Super Cup, un trofeo che vale sempre un pezzetto di stagione in un momento come questo. È difficile, complicato. Potrebbe interessarti: Napoli, Lukaku può strappare la convocazione per la Supercoppa Ieri la settima sconfitta stagionale, tutte in trasferta, con un’analisi evidentemente un confronto anche oggi qui a Castelvolturno tra Conte e la squadra, cercando le soluzioni, le motivazioni soprattutto. Ilnapolista.it
