Lukaku e Lobotka giocano in Supercoppa? La decisione di Conte

Antonio Conte sta valutando la presenza di Lukaku e Lobotka in vista della Supercoppa contro il Milan. Mentre il recupero di Lobotka sembra ormai certo, la sua titolarità e quella di Lukaku sono ancora in discussione. Ecco gli aggiornamenti sullo stato di forma dei giocatori e le possibili scelte del tecnico nerazzurro.

Chi recupera e chi no. Antonio Conte sorride a metà verso la Supercoppa. Contro il Milan (giovedì 18) ci sarà sicuramente Stanislav Lobotka, rientrato nel finale a Udine e pronto per una maglia da titolare. Semaforo verde anche per Romelu Lukaku, che tornerà tra i convocati (partendo dalla panchina) dopo il lungo stop. Resta il dubbio in porta tra Meret (al rientro dalla frattura al piede) e Milinkovic-Savic. Stagione compromessa per De Bruyne, Anguissa e Gilmour: tutti out fino al 2026. Da Meret a Lukaku, chi recupera il Napoli per la Supercoppa Italiana e chi invece salterà il torneo Napoli, Obiettivo Riyad: il piano di Conte per i big. Napolissimo.it

