Lukaku e Lobotka giocano in Supercoppa? La decisione di Conte

Chi recupera e chi no. Antonio Conte sorride a metà verso la Supercoppa. Contro il Milan (giovedì 18) ci sarà sicuramente Stanislav Lobotka, rientrato nel finale a Udine e pronto per una maglia da titolare. Semaforo verde anche per Romelu Lukaku, che tornerà tra i convocati (partendo dalla panchina) dopo il lungo stop. Resta il dubbio in porta tra Meret (al rientro dalla frattura al piede) e Milinkovic-Savic. Stagione compromessa per De Bruyne, Anguissa e Gilmour: tutti out fino al 2026. Da Meret a Lukaku, chi recupera il Napoli per la Supercoppa Italiana e chi invece salterà il torneo Napoli, Obiettivo Riyad: il piano di Conte per i big. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

Formazioni ufficiali Napoli-Milan di Supercoppa, giocano Gabbia e Lobotka? Le ultime su Lukaku e Leao, dubbio Olivera - Napoli e Milan aprono la Supercoppa Italiana 2025 in Arabia Saudita: mister Conte non avrà ancora Anguissa, mentre Allegri è privo di Gimenez in attacco. goal.com