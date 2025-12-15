Lukaku e Lobotka giocano in Supercoppa? La decisione di Conte
Chi recupera e chi no. Antonio Conte sorride a metà verso la Supercoppa. Contro il Milan (giovedì 18) ci sarà sicuramente Stanislav Lobotka, rientrato nel finale a Udine e pronto per una maglia da titolare. Semaforo verde anche per Romelu Lukaku, che tornerà tra i convocati (partendo dalla panchina) dopo il lungo stop. Resta il dubbio in porta tra Meret (al rientro dalla frattura al piede) e Milinkovic-Savic. Stagione compromessa per De Bruyne, Anguissa e Gilmour: tutti out fino al 2026. Da Meret a Lukaku, chi recupera il Napoli per la Supercoppa Italiana e chi invece salterà il torneo Napoli, Obiettivo Riyad: il piano di Conte per i big. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
Leggi anche: Lukaku e Lobotka giocano in Supercoppa? La decisione di Conte
Leggi anche: Lukaku e Lobotka a Udine? No, Conte li vuole per la Supercoppa
Conte: 'Lobotka può giocare. Lukaku? Serve calma'; Formazioni ufficiali Napoli-Milan di Supercoppa, giocano Gabbia e Lobotka? Le ultime su Lukaku e Leao, dubbio Olivera; Conte: Lobotka e Lukaku, la verità sulle condizioni. Il Napoli si gioca il trofeo, pronti per il Milan; Supercoppa: il Napoli recupera Lobotka, Conte vuole la finale.
Formazioni ufficiali Napoli-Milan di Supercoppa, giocano Gabbia e Lobotka? Le ultime su Lukaku e Leao, dubbio Olivera - Napoli e Milan aprono la Supercoppa Italiana 2025 in Arabia Saudita: mister Conte non avrà ancora Anguissa, mentre Allegri è privo di Gimenez in attacco. goal.com
Napoli, Lukaku rientra in gruppo per la Supercoppa - Il Napoli vola a Riyadh per la Supercoppa Italiana contro il Milan: rientra Lukaku, tornano anche Lobotka e Juan Jesus. ilnapolista.it
NM LIVE - Dossena: "In Supercoppa mi aspetto il Napoli delle scorse settimane, Lukaku? Ci vorrà un po' di tempo per rivederlo al top, ritorno di Lobotka? E' fondamentale per ... - ANDREA DOSSENA, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul ... napolimagazine.com
Napoli take down Milan in the semi-finals. One more win for a third Supercoppa Italiana title Shirts already live from Riyadh. Goalscorers Højlund and Neres, plus Lukaku, Lobotka, and more! l.mws.com/7KW0Dg - facebook.com facebook
Conte: “ Vincere piace a tutti ma vogliamo anche meritarlo. Su Lobotka e Lukaku…” x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.