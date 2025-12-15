L’Ue tira dritto sugli asset russi | Non esistono alternative per finanziare Kiev

L’Unione Europea conferma la sua linea sugli asset russi, ribadendo che non ci sono alternative per finanziare Kiev. Nonostante le tensioni tra le cancellerie, Bruxelles mantiene la posizione ferma, mentre l’Italia esprime dubbi che saranno discussi nel prossimo Consiglio europeo. La questione rimane centrale nel contesto delle strategie di sostegno all’Ucraina e delle politiche comunitarie.

© Lanotiziagiornale.it - L’Ue tira dritto sugli asset russi: “Non esistono alternative per finanziare Kiev” L’Ue tira dritto. Sugli asset russi non si torna indietro per Bruxelles, con le principali cancellerie che non nascondono l’irritazione nei confronti dell’Italia per i suoi dubbi sulla questione su cui dovrà decidere il Consiglio europeo. La linea di Bruxelles l’ha ribadita anche questa mattina, arrivando al Consiglio Esteri, l’Alto rappresentante Kaja Kallas: “ Le altre opzioni non funzionano, già due anni fa ho proposto gli Eurobond per sostenere l’Ucraina ma non c’è l’unanimità”. Kallas ha spiegato come si uscirà dall’impasse per superare l’opposizione di alcuni Paesi, tra cui l’Italia: “La proposta sui prestiti può essere approvata a maggioranza qualificata, non pesa sui nostri contribuenti e lancia un messaggio, se si causano tutti questi danni a un altro Paese, si deve pagare per i risarcimenti”. Lanotiziagiornale.it L’Ue tira dritto sugli asset russi: “Non esistono alternative per finanziare Kiev” - Kallas ribadisce che l'Ue tira dritto sugli asset russi: "Non ci sono alternative per finanziare Kiev". lanotiziagiornale.it

