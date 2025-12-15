L’Ue sanziona 12 tra analisti giornalisti e accademici | Fanno propaganda per il Cremlino Nel mirino 5 esponenti del Valdai Club caro a Vladimir Putin

L’Unione Europea ha imposto sanzioni a 12 analisti, giornalisti e accademici, accusati di diffondere propaganda pro-Cremlino. Nel mirino anche cinque membri del Valdai Club, un circolo di discussione vicino a Vladimir Putin. Questa azione si inserisce in una strategia più ampia di contrasto alla guerra ibrida condotta da Mosca, che vede nella disinformazione uno strumento di destabilizzazione internazionale.

Bruxelles mette nel mirino alcuni attori della guerra ibrida condotta da Mosca contro l’Ue e lo fa in maniera sistematica, riconoscendo la disinformazione come strumento di destabilizzazione internazionale alla pari di minacce militari o cyber. E’ il senso del nuovo pacchetto di sanzioni varato dal Consiglio europeo contro 48 persone fisiche e 35 entità o associazioni ritenute responsabili di interferenze politiche e “azioni destabilizzanti” legate all’invasione russa dell’Ucraina e alla sicurezza euro?atlantica. Se in passato nel mirino erano finiti singoli individui o piccole entità russe, è la prima volta che viene colpito un numero così ampio di persone e organizzazioni in un’unica tranche, tra cui analisti, commentatori occidentali e membri di think tank accademici strettamente legati al Cremlino. Ilfattoquotidiano.it

