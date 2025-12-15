L’Ue può ancora ritrovare il senno buttato nella follia bellicista riaprendo il dialogo con Putin

In un contesto geopolitico turbolento, l’Unione Europea ha la possibilità di recuperare la propria saggezza e riaprire un dialogo con la Russia. Dopo anni di tensioni e decisioni impulsive, si apre uno spazio per un approccio più razionale e strategico, fondamentale per la stabilità e la pace regionale e globale.

© Ilfattoquotidiano.it - L'Ue può ancora ritrovare il senno buttato nella follia bellicista riaprendo il dialogo con Putin di Riccardo Bellardini Io credo che nello sconquasso generale che domina il quadro geopolitico globale, l'Unione Europea possa ritrovare ancora la sua saggezza, o più precisamente il senno, buttato via negli ultimi anni, sostituito da una lucida, inquietante follia guerrafondaia. Ancora c'è tempo, forse, per evitare il peggio, e a mio avviso la via da percorrere è solo una: riaprire il canale diplomatico con Putin. Sì. L'unione deve tornare a parlare con Hitler 2.0. Non in via indiretta, fingendo da una parte disposizione a discutere l'accordo negoziale già improntato dall'America, spingendo poi dall'altra l'acceleratore sulla militarizzazione anti-russa della società a tutti i livelli.