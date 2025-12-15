Ludopatie | un progetto con gli studenti casentinesi

Il 18 dicembre alle 10:00 presso lo Spazio Cura dell’Unione dei Comuni del Casentino si terrà un incontro formativo dedicato agli studenti delle scuole superiori del territorio. L’evento, promosso dall’assessorato alle Politiche educative, affronta il tema delle ludopatie e del gioco d’azzardo, sensibilizzando i giovani sui rischi e le conseguenze di questa problematica.

Il 18 dicembre alle ore 10.00 presso lo Spazio Cura dell’Unione dei Comuni del Casentino, si terrà un incontro formativo rivolto ai ragazzi e alle ragazze delle scuole superiori del Casentino, sul gioco d’azzardo, promosso dall’assessorato alle pPolitiche educative guidato dalla sindaca Eleonora. Arezzonotizie.it

