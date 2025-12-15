luciana mosconi ruvida tenace e in crescita

Luciana Mosconi, simbolo di resilienza e determinazione, ha costruito la sua azienda di pasta oltre trent’anni fa. La sua filosofia, fatta di ruvidità e tenacia, si riflette nella qualità dei suoi prodotti e nella crescita costante del suo business, testimonianza di una passione che si tramanda nel tempo.

"Ruvidi e tenaci", proprio come la pasta che producono da oltre trent’anni. È forse in questo motto, che è anche una dichiarazione d’identità, il segreto della resilienza di Luciana Mosconi. In un panorama economico segnato da quella che Marcello Pennazzi, AD dell’azienda, definisce una fase "complicatissima", il pastificio marchigiano si appresta a chiudere il 2025 in controtendenza netta: una crescita a doppia cifra del +12%, trainata sia dal core business storico della pasta secca all’uovo, sia dal comparto della pasta fresca, ormai diventato un pilastro fondamentale per il brand. "Gli ultimi cinque anni sono stati una tempesta perfetta: Covid, inflazione, calo dei consumi e tensioni geopolitiche", spiega Pennazzi. Ilrestodelcarlino.it

Una storia ruvida, tenace. Marchigiana.

