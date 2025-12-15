Luci d' Artista ancora problemi in via Silvio Baratta

A un mese dall'inaugurazione, le Luci d'Artista in via Silvio Baratta continuano a riscontrare problemi nel sistema di illuminazione, sollevando preoccupazioni tra cittadini e organizzatori. Nonostante l'entusiasmo per l'evento, le difficoltà tecniche compromettono l'esperienza e richiedono interventi tempestivi per garantire la piena riuscita dell'installazione.

Ad un mese dall'inaugurazione, continuano a registrarsi problemi al sistema di illuminazione delle Luci d'Artista. Come mostra la foto inviataci da un lettore, ancora ieri sera parte dei corpi luminosi erano spenti in via Silvio Baratta, nel quartiere Irno. Anche nei giorni scorsi disagi si erano. Salernotoday.it

