Luce e gloria Concerto di Natale al Pantheon
Il 17 dicembre alle 17.30 si svolgerà l'ultimo appuntamento della rassegna Musica&Musei con un concerto di Natale al Pantheon. Un evento speciale che unisce musica e atmosfere festive, offrendo un'esperienza unica in uno dei luoghi più iconici di Roma.
Il 17 dicembre ore 17.30 ultimo concerto della rassegna Musica&Musei, un concerto di Natale al Pantheon.Diretto ad interim da Luca Mercuri, l'Istituto ha proposto un programma, curato da Anna Selvi, che ha coinvolto tre dei suoi luoghi della cultura – Casa Museo Mario Praz, Castel Sant'Angelo e.
GLORIA IN CIELO E PACE IN TERRA | il mistero del Natale | concerto meditazione | 13 dicembre 2025
