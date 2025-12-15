Il 17 dicembre alle 17.30 si svolgerà l'ultimo appuntamento della rassegna Musica&Musei con un concerto di Natale al Pantheon. Un evento speciale che unisce musica e atmosfere festive, offrendo un'esperienza unica in uno dei luoghi più iconici di Roma.

© Romatoday.it - Luce e gloria. Concerto di Natale al Pantheon

Il 17 dicembre ore 17.30 ultimo concerto della rassegna Musica&Musei, un concerto di Natale al Pantheon.Diretto ad interim da Luca Mercuri, l’Istituto ha proposto un programma, curato da Anna Selvi, che ha coinvolto tre dei suoi luoghi della cultura – Casa Museo Mario Praz, Castel Sant’Angelo e. Romatoday.it

GLORIA IN CIELO E PACE IN TERRA | il mistero del Natale | concerto meditazione | 13 dicembre 2025

"Luce e gloria" - Questo sito utilizza i cookies per personalizzare gli annunci pubblicitari e analizzare il traffico. lafolla.it