La startup americana Operation Bluebird potrebbe riportare l'uccellino blu di Twitter, simbolo iconico della piattaforma, a riemergere nel panorama digitale. Dopo un periodo di incertezza, questa iniziativa mira a ripristinare la funzionalità e il fascino del celebre logo, suscitando entusiasmo tra gli utenti e gli appassionati di social media.

© Quotidiano.net - L’uccellino di Twitter potrebbe tornare a cinguettare grazie alla startup Operation Bluebird: “Per riavere un po’ di quella magia”

Roma, 15 dicembre 2025 - L'uccellino blu potrebbe tornare a cinguettare grazie alla startup americana Operation Bluebird. Infatti la società fondata da Michael Peroff, avvocato visionario dell'Illinois, punta sul fatto che i marchi Twitter e Tweet sono stati abbandonati dall'azienda di proprietà di Elon Musk, la X Corp., che a fine 2022 ha acquistato il vecchio social cambiandogli il nome e l'indirizzo web. Operation Bluebird ha chiesto all'ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti che sia cancellato ogni potere legale sui marchi da parte di X Corp. E se la richieseta sarà accettata la nuova società potrà usare l a famosa grafica con l'uccellino blu e lo stile del microblog su un nuovo social, già raggiungibile all'indirizzo twitter. Quotidiano.net

L’uccellino di Twitter potrebbe tornare a cinguettare grazie alla startup Operation Bluebird: “Per riavere un po’ di quella magia” - La società fondata da un avvocato dell’Illinois punta ad ottenere i diritti sui marchi messi da parte da Musk. msn.com