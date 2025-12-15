A pochi giorni dall'apertura del mercato invernale, si intensificano le speculazioni sul futuro di Lorenzo Lucca. Tuttavia, il presidente dell'Udinese ha chiarito che il giocatore non partirà a gennaio, mettendo fine alle voci di un possibile trasferimento durante questa sessione di mercato.

© Napolipiu.com - Lucca, il presidente dell’Udinese frena: «A gennaio non partirà»

"> A pochi giorni dall’apertura del mercato invernale, attorno al futuro di Lorenzo Lucca continuano a circolare voci di possibili movimenti. A fare chiarezza è intervenuto direttamente il presidente dell’Udinese, Franco Soldati, parlando a Radio Kiss Kiss Napoli dopo la vittoria dei friulani per 1-0 contro gli azzurri. Soldati ha innanzitutto elogiato la prestazione della sua squadra e il momento positivo di alcuni singoli: «I giocatori si integrano a Udine in modo perfetto. Zaniolo sta ripagando la fiducia che gli è stata data con gli interessi, la partita che ha fatto è stata notevole. Napolipiu.com

