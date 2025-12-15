Luca Zidane portiere dell'Algeria in Coppa d'Africa il figlio di Zizou si gioca pure i Mondiali 2026

Luca Zidane, portiere dell'Algeria e figlio di Zinedine Zidane, si prepara a vivere una stagione importante. Eleggibile per l'Algeria dallo scorso ottobre, è il favorito per il ruolo di titolare nella squadra che parteciperà alla Coppa d'Africa e, potenzialmente, ai Mondiali 2026. Un percorso che segna un nuovo capitolo nella carriera del giovane portiere.

