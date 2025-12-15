Luca Zidane, attuale portiere del Granada, potrebbe diventare il nuovo primo portiere dell’Algeria per la prossima Coppa d’Africa. La selezione algerina è alla ricerca di un portiere di talento e potrebbe affidarsi al figlio di Zinedine Zidane, aprendo un nuovo capitolo nella sua carriera internazionale.

© Ilnapolista.it - Luca Zidane è il prescelto per diventare il primo portiere dell’Algeria in Coppa d’Africa (L’Equipe)

L’Algeria è alla ricerca di un nuovo primo portiere per la Coppa d’Africa. Il prescelto potrebbe essere Luca Zidane, figlio di Zinedine, che milita attualmente al Granada, in Serie B spagnola. Luca Zidane in Coppa d’Africa con l’Algeria. L’Equipe scrive: L’Algeria è alla ricerca di un successore della leggenda locale Rais M’bolhi, vincitore della Coppa d’Africa nel 2019. Luca Zidane, 27enne portiere del Granada, potrebbe essere schierato come titolare in Marocco. Petkovic si affiderà al suo vice, Guido Nanni, per prendere la decisione definitiva. Gli osservatori hanno notato che il suo gioco con i piedi è superiore a quello di Guendouz e questo può far ben sperare. Ilnapolista.it

LUCA ZIDANE ??

