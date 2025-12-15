L’Oviedo aspetta Almada Denails

L’Oviedo si prepara ad accogliere Almada Denails per la stagione 2025-26. Secondo quanto riportato da Marca, tutto era pronto per un’annata che promette grandi emozioni, con l’obiettivo di rendere questa stagione una vera festa per i tifosi e la squadra.

2025-12-15 19:48:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Tutto era pronto perché la stagione 2025-26 fosse una festa a Oviedo. Il ritorno in Prima Divisione, 24 anni dopo l’ultima presenza, e la celebrazione del centenario del club hanno alimentato la speranza di vivere una grande stagione calcistica, ma la realtà è ben diversa. Non sono ancora passati sei mesi dalla promozione e l’entità è coinvolta in una guerra che minaccia di distruggere ogni illusione. Guillermo Almada potrebbe essere una vittima del suo ambiente, prima di arrivare e con poche possibilità di essere perseguito per il suo lavoro. Justcalcio.com

