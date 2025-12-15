Oggi il Museo del Louvre rimarrà chiuso a causa di uno sciopero indetto dai dipendenti, che protestano contro le condizioni di lavoro. La decisione è stata presa dopo aver votato a favore dello sciopero, evidenziando le tensioni e le richieste del personale per migliorare le proprie condizioni all’interno di uno dei musei più famosi al mondo.

© Lapresse.it - Louvre, dipendenti in sciopero: oggi il museo resta chiuso

I lavoratori del museo del Louvre hanno votato oggi a favore di uno sciopero per protestare contro le condizioni di lavoro. Lo riferisce il sindacato Cfdt, spiegando che il voto è stato espresso durante una riunione di 400 lavoratori stamattina, 15 dicembre, e che è stato deciso di scioperare per l’intera giornata. Un avviso sul suo sito web informa i visitatori che “il museo per il momento è chiuso ” e lo resterà per l’intera giornata. Lo sciopero giunge dopo l’imbarazzante furto di gioielli avvenuto a ottobre nel museo in pieno giorno. Sindacati: “Louvre in crisi con risorse insufficienti”. Nel loro avviso di sciopero alla ministra della Cultura Rachida Dati la scorsa settimana, i sindacati Cfdt, Cgt e Sud avevano affermato che il Louvre era in “crisi”, con risorse insufficienti e “condizioni di lavoro sempre più deteriorate”. Lapresse.it

Alessandro in sciopero della fame da 25 giorni per l’ambiente arriva a Montecitorio:...

Francia: via libera dei lavoratori allo sciopero al Louvre - I lavoratori del Louvre, nel corso di un'assemblea generale organizzata stamattina, hanno approvato l'appello allo sciopero nel museo invocato dai sindacati: è quanto riferiscono fonti sindacali della ... swissinfo.ch