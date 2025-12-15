L' outfit regale di oggi | Charlène di Monaco che per le Bal de Noël sceglie un abito da dea in perfetto stile Kate Middleton

Durante il Bal de Noël, Charlène di Monaco ha incantato con un outfit da vera dea, richiamando lo stile elegante di Kate Middleton. La principessa ha scelto un abito capes, dai toni Cloud Dancer, perfetto per l’evento benefico natalizio, dimostrando grazia e raffinatezza in un'occasione di grande rilevanza.

© Vanityfair.it - L'outfit regale di oggi: Charlène di Monaco, che per le Bal de Noël sceglie un abito da dea in perfetto stile Kate Middleton La principessa ha preso parte al tradizionale evento charity natalizio sfoderando un cape dress dai toni Cloud Dancer a dir poco regale. Un aggettivo non scelto certo a caso visto che sull'etichetta dell'abito compare il nome di una delle designer più amate dalle royal, in primis dalla principessa di Galles, che ha fatto una scelta simile proprio pochi giorni fa.