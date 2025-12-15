Lotto poker da oltre 48mila euro in Campania
Un'estrazione del Lotto ha regalato oltre 48mila euro in provincia di Napoli, Campania. Nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 dicembre, diverse vincite sono state registrate, tra cui un terno e tre ambi sulla ruota di Napoli, con premi significativi che celebrano la fortuna dei giocatori locali.
Festeggia la Campania con il Lotto. Come riporta Agipronews, poker da oltre 48mila euro in provincia di Napoli nelle estrazioni di venerdì 12 e sabato 13 dicembre: in via Einaudi a Volla, centrati oltre 13mila euro con un terno e tre ambi sulla ruota di Napoli, a cui si aggiunge un altro premio. Napolitoday.it
LOTTO - Poker da oltre 48mila euro in Campania - Come riporta Agipronews, poker da oltre 48mila euro in provincia di Napoli nelle estrazioni di venerdì 12 e sabato 13 dicembre: in Via Einaudi a Volla, centrati olt ... napolimagazine.com
Lotto, poker da oltre 100mila euro a Sant’Antonio Abate - Le estrazioni del Lotto di venerdì 5 e sabato 6 dicembre premiano la Campania con un poker di vincite da oltre 100mila euro complessivi, tutte realizzate in ... napolivillage.com
Lotto, poker da quasi 97mila euro nel Lazio. E il 10eLotto premia anche la Ciociaria Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com
Poker a torneo: a novembre spesi 10,8 milioni di euro. Il 40% del mercato a Pokerstars. Cresce Lottomatica (+4%) in seconda posizione. Sul podio anche Sisal. I numeri di tutti gli operatori #pokeronline #pokeratorneo - facebook.com facebook