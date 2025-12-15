Lotto poker da oltre 48mila euro in Campania

Un'estrazione del Lotto ha regalato oltre 48mila euro in provincia di Napoli, Campania. Nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 dicembre, diverse vincite sono state registrate, tra cui un terno e tre ambi sulla ruota di Napoli, con premi significativi che celebrano la fortuna dei giocatori locali.

