Lotto poker da oltre 48mila euro in Campania

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'estrazione del Lotto ha regalato oltre 48mila euro in provincia di Napoli, Campania. Nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 dicembre, diverse vincite sono state registrate, tra cui un terno e tre ambi sulla ruota di Napoli, con premi significativi che celebrano la fortuna dei giocatori locali.

Festeggia la Campania con il Lotto. Come riporta Agipronews, poker da oltre 48mila euro in provincia di Napoli nelle estrazioni di venerdì 12 e sabato 13 dicembre: in via Einaudi a Volla, centrati oltre 13mila euro con un terno e tre ambi sulla ruota di Napoli, a cui si aggiunge un altro premio. Napolitoday.it

