Lotteria Italia 2025 | c’è 1 possibilità su 11 milioni di vincere i 5 milioni di euro ecco come funziona

La Lotteria Italia 2025 offre l’opportunità di vincere fino a 5 milioni di euro con un biglietto da 5 euro. Tuttavia, le probabilità di vincita sono molto basse, circa 1 su 11 milioni. Di seguito, vengono spiegate le modalità di gioco e le possibilità di successo per chi decide di partecipare.

La Lotteria Italia è tornata anche quest'anno con la possibilità di tentare la fortuna con un biglietto da 5 euro. L'edizione 2025 è partita il primo settembre e si concluderà il 6 gennaio 2026, quando verranno estratti i premi principali durante una puntata speciale di "Affari Tuoi". Acquistare un biglietto è semplice: puoi farlo in ricevitoria oppure online. Una volta comprato, hai due opzioni. Se decidi di registrarlo sul sito ufficiale (tramite QR code, SMS o inserendo il codice di 10 cifre), potrai partecipare alle estrazioni quotidiane che vanno avanti fino al 26 dicembre. I premi giornalieri valgono 10.

