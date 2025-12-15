Lotta a droga e alcol | intensificati i controlli sul territorio irpino

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha intensificato i controlli sul territorio per contrastare efficacemente la diffusione di droga e alcol, focalizzandosi su alcune delle minacce più gravi all’ordine pubblico e alla sicurezza stradale in Irpinia. Questa operazione mira a prevenire incidenti e a tutelare la comunità attraverso azioni mirate e tempestive.

Tempo di lettura: 2 minuti Una lotta senza quartiere quella che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino sta promuovendo contro alcune delle più pericolose forme di illegalità che stanno interessando l’Irpinia: l’uso di sostanze stupefacenti e le condotte di guida scorrette. In tale contesto, dando attuazione alle linee programmatiche dettate dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, durante il fine settimana appena trascorso la Compagnia Carabinieri di Montella ha coordinato una vasta rete di servizi che ha visto l’impiego di numerosi equipaggi nei comuni dell’Alta Irpinia. Anteprima24.it

